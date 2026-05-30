Auto versinkt im Hafenbecken: Fahrer rettet sich selbst

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In der Nacht zu Samstag krachte ein Autofahrer in das Auricher Hafenbecken, konnte sich jedoch selbst befreien. Sein Auto versank im Wasser.

Von Svenja-Marie Kahl

Aurich - Glück im Unglück: In der Nacht zu Samstag ist ein Autofahrer in das Auricher Hafenbecken (Niedersachsen) gestürzt.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien.
Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien.  © Freiwillige Feuerwehr Aurich

Glücklicherweise konnte sich der Fahrer selbst aus seinem Auto befreien, bevor zwei Passanten ins Wasser springen wollten, teilte die Feuerwehr mit.

Dank der Hilfe der Ersthelfer gelangte der Mann wieder an Land. Gleichzeitig rückten die Feuerwehrleute zum Hafen aus, um das Auto aus dem Wasser zu bergen.

Laut Angaben der Feuerwehr traten anscheinend keine Betriebsstoffe in die Umgebung aus, weswegen keine Ölsperren ausgelegt wurden. Das Auto versank jedoch einige Meter von der Uferkante entfernt beinahe vollständig im Wasser.

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Die Lösung: Ein Abschleppwagen musste den Wagen mit einem Kran herausheben. Zusätzlich waren Taucher der DLRG-Ortsgruppe Aurich vor Ort.

Taucher der DLRG waren vor Ort, um das Auto am Kran des Abschleppwagens zu befestigen.
Taucher der DLRG waren vor Ort, um das Auto am Kran des Abschleppwagens zu befestigen.  © Freiwillige Feuerwehr Aurich

Einer der Taucher befestigte eine Halterung an dem Auto, die daraufhin am Abschlepper angebracht wurde. Nach gut einer Stunde wurde das Auto schließlich aus dem Wasser geborgen.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Aurich

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