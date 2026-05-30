Auto versinkt im Hafenbecken: Fahrer rettet sich selbst

Aurich - Glück im Unglück: In der Nacht zu Samstag ist ein Autofahrer in das Auricher Hafenbecken ( Niedersachsen ) gestürzt.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. © Freiwillige Feuerwehr Aurich

Glücklicherweise konnte sich der Fahrer selbst aus seinem Auto befreien, bevor zwei Passanten ins Wasser springen wollten, teilte die Feuerwehr mit.

Dank der Hilfe der Ersthelfer gelangte der Mann wieder an Land. Gleichzeitig rückten die Feuerwehrleute zum Hafen aus, um das Auto aus dem Wasser zu bergen.

Laut Angaben der Feuerwehr traten anscheinend keine Betriebsstoffe in die Umgebung aus, weswegen keine Ölsperren ausgelegt wurden. Das Auto versank jedoch einige Meter von der Uferkante entfernt beinahe vollständig im Wasser.

Die Lösung: Ein Abschleppwagen musste den Wagen mit einem Kran herausheben. Zusätzlich waren Taucher der DLRG-Ortsgruppe Aurich vor Ort.