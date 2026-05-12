Autos in Carport stehen in Flammen: Feuer greift auf Einfamilienhaus über
Burweg - Dramatische Szenen am frühen Nachmittag in Niedersachsen: Gegen 14.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei durch einen aufmerksamen Nachbarn alarmiert, nachdem dieser einen Brand eines Carports in Burweg mit zwei darin abgestellten Autos bemerkt hatte – direkt angrenzend an ein Wohnhaus.
Als die ersten Einsatzkräfte in der Straße Bauernreihe eintrafen, bot sich ihnen bereits ein heftiges Bild: Ein im Carport stehender Wagen stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Auch ein zweites Fahrzeug war durch die Flammen bereits erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.
Besonders kritisch: Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Vordach des angrenzenden Einfamilienhauses ausgebreitet. Doch dank schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Rund 110 Personen aus Ortswehren waren im Einsatz, unterstützt durch die Drehleiter der Feuerwehr.
Gemeinsam gelang es ihnen, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf das Wohnhaus zu stoppen. Um letzte Glutnester abzulöschen, mussten später sogar Teile des Daches geöffnet werden.
Auch der Rettungsdienst war mit einem großen Aufgebot vor Ort: Drei Rettungswagen sowie ein zufällig vorbeikommender Krankentransportwagen und der Notarzt kümmerten sich um die medizinische Versorgung. Zur zusätzlichen Absicherung der Einsatzkräfte wurde ein weiterer Rettungswagen nachalarmiert.
Drei Verletzte nach Brand von Carport bei Stade
Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen durch Rauchgas leicht verletzt, eine weitere Person erlitt Brandverletzungen und galt als schwer verletzt.
Alle drei wurden nach einer Erstversorgung direkt an der Brandstelle in ein Klinikum gebracht.
Der entstandene Sachschaden wird von Polizei und Feuerwehr derzeit auf rund 180.000 Euro geschätzt. Noch während der Löscharbeiten nahmen Polizeibeamte und Tatortermittler erste Untersuchungen zur Brandursache auf.
Konkrete Ergebnisse werden jedoch erst erwartet, wenn die Brandexperten in den kommenden Tagen ihre Ermittlungen abgeschlossen haben.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade