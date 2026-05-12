Autos in Carport stehen in Flammen: Feuer greift auf Einfamilienhaus über

Burweg - Dramatische Szenen am frühen Nachmittag in Niedersachsen : Gegen 14.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei durch einen aufmerksamen Nachbarn alarmiert, nachdem dieser einen Brand eines Carports in Burweg mit zwei darin abgestellten Autos bemerkt hatte – direkt angrenzend an ein Wohnhaus.

Beim Brand eines Carports mit zwei Pkw in Burweg bei Stade sind drei Menschen verletzt worden. © Polizeiinspektion Stade

Als die ersten Einsatzkräfte in der Straße Bauernreihe eintrafen, bot sich ihnen bereits ein heftiges Bild: Ein im Carport stehender Wagen stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Auch ein zweites Fahrzeug war durch die Flammen bereits erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Besonders kritisch: Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Vordach des angrenzenden Einfamilienhauses ausgebreitet. Doch dank schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Rund 110 Personen aus Ortswehren waren im Einsatz, unterstützt durch die Drehleiter der Feuerwehr.

Gemeinsam gelang es ihnen, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf das Wohnhaus zu stoppen. Um letzte Glutnester abzulöschen, mussten später sogar Teile des Daches geöffnet werden.

Auch der Rettungsdienst war mit einem großen Aufgebot vor Ort: Drei Rettungswagen sowie ein zufällig vorbeikommender Krankentransportwagen und der Notarzt kümmerten sich um die medizinische Versorgung. Zur zusätzlichen Absicherung der Einsatzkräfte wurde ein weiterer Rettungswagen nachalarmiert.