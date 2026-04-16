Feuer in Hotel: 65 Gäste evakuiert, mehrere Personen verletzt

Asendorf - 65 Gäste eines Hotels in Asendorf im Landkreis Harburg ( Niedersachsen ) wurden nach einem Kellerbrand in einem Dorfgemeinschaftshaus untergebracht.

In den Kellerräumen eines Hotels in Asendorf brach ein Brand aus. Feuerwehr und Rettungsdienst kamen mit zahlreichen Kräften zu Hilfe. © JOTO

Bei drei Menschen bestehe bisher der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, sagte eine Polizeisprecherin.

Was im Keller des Hotels in Brand geraten war und warum, war demnach zunächst unklar.

Feuerwehr und Rettungsdienst kamen am späten Mittwochabend mit zahlreichen Kräften zu Hilfe. Der Einsatz dauerte noch bis in Morgenstunden an.

Ein Feuerwehrsprecher erklärte, beim Eintreffen der Feuerwehr hätten einige Gäste das Gebäude bereits verlassen, andere aber noch im Hotel auf sich aufmerksam gemacht.