Feuer in Saisonarbeiter-Unterkunft ausgebrochen: Eine Person stirbt, weitere verletzt
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Von Celine Hog
Tostedt - Ein Mensch ist bei dem Brand einer Unterkunft für Saisonarbeiter in Tostedt (Landkreis Harburg, Niedersachsen) gestorben.
Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.
Eine bislang unbekannte Person starb durch den Brand, zwei weitere wurden verletzt. Die Unterkunft ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Nun laufen die Ermittlungen.
Titelfoto: JOTO