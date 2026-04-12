12.04.2026 09:27 Feuer in Saisonarbeiter-Unterkunft ausgebrochen: Eine Person stirbt, weitere verletzt

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Eine Unterkunft für Saisonarbeiter in Tostedt geht am frühen Morgen in Flammen auf. Ein Mensch stirbt, zwei weitere werden verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Von Celine Hog Tostedt - Ein Mensch ist bei dem Brand einer Unterkunft für Saisonarbeiter in Tostedt (Landkreis Harburg, Niedersachsen) gestorben. Eine Person starb durch das Feuer, zwei weitere wurden verletzt. © JOTO Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine bislang unbekannte Person starb durch den Brand, zwei weitere wurden verletzt. Die Unterkunft ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Nun laufen die Ermittlungen.

Titelfoto: JOTO