Feuerwehr im Großeinsatz im Norden: Dachstuhl steht in Flammen

Bevern - Großeinsatz für die Feuerwehr : Plötzlich brannte ein Dachstuhl in Bevern ( Niedersachsen ). Die Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.

Der Dachstuhl des Hauses stand komplett in Flammen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 19.45 Uhr alarmiert, dass ein Dachstuhl brennt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort in Bevern ankamen, befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr im Gebäude. Sie konnten zuvor eigenständig aus dem Haus fliehen.

Um die Flammen von verschiedenen Seiten gleichzeitig zu löschen, wurden mehrere Drehleitern vor Ort genutzt. Zusätzlich waren zahlreiche Trupps unter Atemschutz im Einsatz, um das Feuer mit Hohlstrahlrohren zu bekämpfen.

Außerdem mussten die Dachziegel mit Handwerkzeugen entfernt werden.

Über mehrere Stunden hinweg dauerten die Löscharbeiten an. Im Verlauf der Nacht stellte eine abschließende Kontrolle sicher, dass das Feuer nicht erneut aufflammen würde.