Pick-up steht auf Grundstücksauffahrt: Plötzlich ist er verschwunden - Wer kann helfen?

Garbsen - Schock ganz in der Nähe von Hannover: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter einen Pick-up aus einer Grundstücksauffahrt in Garbsen-Berenbostel gestohlen.

In Garbsen-Berenbostel wurde dieser Dodge Ram 1500 LTD aus einer Grundstücksauffahrt gestohlen. © Polizeidirektion Hannover

Nach Angaben der Ermittlungsgruppe wurde ein grauer Dodge Ram 1500 LTD entwendet, der an der Danziger Straße abgestellt war.

Der Wagen gehörte einem 55-jährigen Mann und stand dort zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 8.45 Uhr. Doch dann war der Wagen plötzlich verschwunden.

Die Täter konnten den Pick-up unbemerkt entwenden und flüchteten mit dem Fahrzeug in noch unbekannte Richtung.

Ob sie dabei gezielt vorgingen oder zufällig zuschlugen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Fahrzeug ist jedoch alles andere als unscheinbar: Neben seiner beeindruckenden Größe fällt der Wagen unter anderem mit einer auf der Ladefläche installierten Dachbox auf, die sich zu einem Dachzelt aufklappen lässt.