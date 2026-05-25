Zug evakuiert: Supermarkt versorgt Gestrandete mit Getränken

Sprötze - Fahrgäste des Metronom haben sich ihren Pfingstmontag sicherlich auch anders vorgestellt. Wegen einer gerissenen Oberleitung auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen waren einigen Passagiere bei Sprötze im Landkreis Harburg gestrandet. Auf einem Supermarktparkplatz wurden sie immerhin mit Getränken versorgt.

Wegen einer abgerissenen Oberleitung strandeten Fahrgäste eines Metronom auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen. © JOTO

Der Zwischenfall habe sich laut ersten Angaben gegen 15.30 Uhr ereignet. Ein Metronom, der rund 640 Fahrgäste an Bord hatte, war daraufhin zum Stillstand gekommen. Der Lokführer habe laut Angaben des privaten Betreibers eine Vollbremsung einleiten müssen.

Nachdem der Zug zum Halten gekommen war, habe das Personal Rauch an der Lok bemerkt. Auch die Böschung habe in teilweise in Flammen gestanden. Der Zug musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Viele Personen strandeten in Sprötze. Um die Gestrandeten bei der Hitze zu versorgen, arbeiteten das DRK, die Johanniter und der Edeka-Markt vor Ort zusammen.

Den wartenden Passagieren wurden schattige Sitzplätze angeboten und Getränke ausgegeben. Der Parkplatz des Supermarktes diente als improvisierte Busstation. "Wir haben einen Rundverkehr eingerichtet, sodass die Busse nach und nach ankamen, Leute einstiegen, wegfuhren und die nächsten Busse kamen", sagte Niklas Lübbe, Kreisbereitschaftsleiter und örtlicher Einsatzleiter des DRK.