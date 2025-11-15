Reetdachhaus in Flammen: Dach ist einsturzgefährdet

Seevetal-Emmelndorf - Das Reetdach eines Hauses stand in der Nacht zu Samstag in Flammen: Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist jedoch stark beschädigt.

Zehn Ortsfeuerwehren waren bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten im Einsatz. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Wie der stellvertretende Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Seevetal auf Anfragen von TAG24 bestätigte, wurde die Feuerwehr gegen 22 Uhr am Freitagabend über die Flammen in dem Dachstuhl eines Reetdachhauses alarmiert.

Das Feuer im Haus in der Bahnhofsstraße wurde bis in die Morgenstunden gelöscht. Um 5 Uhr morgens rückte die Feuerwehr zunächst ab. Für Nachlöscharbeiten mussten die Einsatzkräfte allerdings um 7.34 Uhr erneut vor Ort sein.

"Nachlöscharbeiten sind bei einem reetgedeckten Gebäude dieser Größe nichts Ungewöhnliches", erklärt der stellvertretende Pressesprecher der Feuerwehr.

Verletzte gab es nicht. Die vier Personen im Haus konnten das Gebäude selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.