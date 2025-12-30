VW erfasst Fußgänger: Mann wird lebensgefährlich verletzt

Nordenham - Beim Überqueren der Straße wurde ein Mann in Niedersachsen von einem VW erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Die Unfallstelle auf der Martin-Pauls-Straße war stundenlang gesperrt. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Ein 19-Jähriger aus Nordenham fuhr am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr mit seinem VW auf der Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen, teilte die Polizei mit.

Als er an einer grünen Ampel an der Kreuzung zur Werftstraße vorbeikam, trat gleichzeitig ein 66-Jähriger von einer Fußgängerinsel mittig der Fahrbahn auf die Straße, so die Polizei.

Dabei wurde der Fußgänger ungebremst von dem Auto erfasst und blieb anschließend auf der Straße liegen. Ersthelfer betreuten den Fußgänger bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Seine Verletzungen wurden anschließend von einem Notarzt als lebensgefährlich eingestuft und der 66-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Auch der 19-jährige VW-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.