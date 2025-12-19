Nach tödlichem Messerangriff auf Frau: Mutmaßlicher Täter noch immer flüchtig
Apensen - Schock im Landkreis Stade in Niedersachsen. Am Freitagmorgen ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts in Apensen.
Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Der Vorfall habe sich am gegen 8 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Stader Straße ereignet.
Ein dunkel gekleideter und maskierter Mann klopfte an die Tür des Hauses einer 40-jährigen Frau. Als diese öffnete, habe der Täter mutmaßlich mehrfach auf sie eingestochen und flüchtete anschließend. Bei dem Mann handle es sich mutmaßlich um den Ex-Partner der Frau, teilte die Polizei mit.
Das Opfer wurde nach der Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert. Trotz sofortiger Operation konnte ihr das Personal nicht mehr helfen. Sie erlag noch am Vormittag ihren Verletzungen.
Nach tödlichem Messerangriff auf Frau: Gemeinsame Kinder waren zur Tatzeit nicht im Haus
Nach ersten Ermittlungen verschärfte sich der Tatverdacht gegen den 57-jährigen in Trennung lebenden Ex-Partner der Frau und Vater der vier gemeinsamen Kinder im Alter von 6 bis 20 Jahren. Diese seien zum Tatzeitpunkt nicht im Haus gewesen.
Die drei minderjährigen Kinder wurden zunächst durch die Polizei betreut genommen und werden nun durch die zuständigen Behörden und einen Notfallseelsorger versorgt.
Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter und seinem Fluchtfahrzeug laufe auf Hochtouren.
Erstmeldung um 13.31 Uhr, aktualisiert um 14.11 Uhr.
