Nach tödlichem Messerangriff auf Frau: Mutmaßlicher Täter noch immer flüchtig

Apensen - Schock im Landkreis Stade in Niedersachsen . Am Freitagmorgen ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts in Apensen.

In Apensen ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. © JOTO

Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Der Vorfall habe sich am gegen 8 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Stader Straße ereignet.

Ein dunkel gekleideter und maskierter Mann klopfte an die Tür des Hauses einer 40-jährigen Frau. Als diese öffnete, habe der Täter mutmaßlich mehrfach auf sie eingestochen und flüchtete anschließend. Bei dem Mann handle es sich mutmaßlich um den Ex-Partner der Frau, teilte die Polizei mit.

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert. Trotz sofortiger Operation konnte ihr das Personal nicht mehr helfen. Sie erlag noch am Vormittag ihren Verletzungen.