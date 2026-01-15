Trotz Verletzung: Kormoran liefert sich bei "Festnahme" einen Kampf mit der Polizei

Celle - Einen in einer Angelschnur verhedderten Kormoran hat die Polizei in Celle gerettet - aber nur gegen dessen erbitterten Widerstand.

Die Polizei rettete am Mittwoch einen in einer Angelschnur verhedderten Kormoran. © Polizeiinspektion Celle

Eine Passantin habe am Mittwochmittag das hilflose Tier mit der schon eng um seinen Hals gewickelten Schnur am Mittwochmittag gesehen, teilte die Polizei mit.

Sie versuchte dem Vogel zu helfen, gab die "schmerzhaft fehlgeschlagenen" Rettungsversuche aber schließlich auf und alarmierte die Polizei.

Die Beamten fingen das Tier ein, allerdings leistete der große Vogel laut Polizei bei seiner "Festnahme" erheblichen Widerstand und ließ sich nur unter vehementem Protest mitnehmen.