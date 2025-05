Kind (9) steigt aus dem Bus und wird von Auto verletzt: Polizei warnt Eltern

Bremen - Am Donnerstagabend kam es im Bremer Ortsteil Blumenthal zu einem Verkehrsunfall , bei dem ein neunjähriger Junge verletzt wurde. Das Kind hatte beim Überqueren der Straße den fließenden Verkehr übersehen und wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Alles in Kürze

In diesem Moment näherte sich ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem Opel. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Unfall ereignete sich im Bereich Kreinsloger, nachdem der Junge an einer Haltestelle aus einem Linienbus ausgestiegen war. Offenbar wollte er direkt vor dem Bus die Straße überqueren, ohne auf den Verkehr zu achten.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Mehr Achtsamkeit kann Leben retten! (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Bub zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik. Laut Polizei wurde er dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht, dennoch wurde das Kind zur Beobachtung in ärztliche Obhut gegeben.

Unfälle beim Überqueren der Straße gehören laut Polizeiangaben zu den häufigsten Unfallursachen bei Kindern. Insbesondere an Haltestellen entstehen gefährliche Situationen, wenn Kinder - oft unbedarft oder in Eile - auf die Fahrbahn treten, ohne sich zu vergewissern, ob die Straße frei ist.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, Eltern eindringlich daran zu erinnern, regelmäßig mit ihren Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu üben.

Auch an Autofahrer richtet die Polizei eine klare Mahnung: Wer Kinder am Straßenrand oder an Bushaltestellen sieht, sollte die Geschwindigkeit deutlich reduzieren und jederzeit bremsbereit sein.