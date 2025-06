Niedersachsens MP Lies verletzt Radfahrer: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Alles in Kürze

Olaf Lies (58, SPD) hat einen Radfahrer mit einer Autotür verletzt. © Julian Stratenschulte/dpa

Das gab die Staatskanzlei in Hannover bekannt. Der Unfall ereignete sich demnach am Donnerstagmorgen vor der Abfahrt des SPD-Politikers zu einem Termin beim Rüstungskonzern Rheinmetall in Unterlüß.

Lies habe beim Öffnen seiner Autotür den Radfahrer touchiert, sagte sein Sprecher. "Der Fahrradfahrer ist darauf gestürzt und hat sich am kleinen Finger der linken Hand verletzt."

Der Ministerpräsident bedauere den Vorfall sehr und habe am Unfallort in Hannovers Innenstadt die Unfallaufnahme abgewartet und sichergestellt, dass die Versorgung des Radfahrers gewährleistet ist, sagte der Sprecher weiter.

Die Polizei ermittle dennoch nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Lies, sondern auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Das sei aus der Situation heraus überraschend, da der Regierungschef keinen Zweifel daran gelassen habe, dass er der Unfallverursacher ist, bevor er den Ort verließ, sagte der Sprecher.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich das sehr schnell und auch sehr klar in den nächsten Tagen dann auch klären wird."