Passantin (†63) stirbt nach Unfall beim Einparken: Polizei sucht Zeugen

Braunschweig - Am Samstagnachmittag ist eine 63-jährige Passantin bei einem Unfall in der Braunschweiger Weststadt ums Leben gekommen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Für die Passantin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Vorfall soll sich gegen 16.30 Uhr in der Isarstraße ereignet haben, teilte die Polizeiinspektion Braunschweig am Montag mit.

Die 63-Jährige wurde dabei von einem VW Kleinbus erfasst, der gerade in eine Parklücke vor einem Ladengeschäft einparken wollte. Sie selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Fußweg, der sich vor den Parkreihen befindet.

Als die Passantin von dem Kleinbus berührt wurde, fiel sie zu Boden und wurde zwischen dem Wagen und einer am Rand des Gehwegs befindlichen Mauer eingeklemmt.

Sie habe dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten, hieß es. Trotz Ersthilfe und einer hinzugerufenen Notärztin verstarb die 63-Jährige noch an der Unfallstelle.

Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den Unfall aufzuklären. Dennoch benötigt die Polizei Hinweise von Zeugen, die möglicherweise das Geschehen beobachtet haben.