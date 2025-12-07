Auto kommt von Straße ab und kracht gegen Baum: Zwei Männer in Lebensgefahr

Stade - Schwerer Unfall südlich von Hamburg ! In Stade sind am Samstagabend zwei 21-Jährige mit einem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Dabei wurden sie lebensgefährlich verletzt.

Zwei junge Männer sind bei einem Unfall in Stade lebensgefährlich verletzt worden. © Polizeiinspektion Stade

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, waren die beiden jungen Männer gegen 18.50 Uhr mit ihrem Fort-Siesta auf der Bockhorner Allee im Stadtteil Haddorf unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer beim Beschleunigen am Ortsausgang die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin zunächst gegen einen Bordschein prallte und anschließend im Graben gegen einen Baum krachte.

Der 21-Jährige, der am Steuer saß, wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Wie sein gleichaltriger Beifahrer, der von Ersthelfern aus dem Auto geholt worden war, erlitt auch er lebensgefährliche Verletzungen.

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden die beiden Unfallopfer in Krankenhäuser gebracht.