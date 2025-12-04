Umgekippter Pferdetransporter sorgt für Vollsperrung auf der A28

Kirchhatten - Großeinsatz auf der Autobahn: Am Mittwochabend gegen 20.51 Uhr kippte ein Pferdetransporter mit Pferdeanhänger auf der A28 um.

Ein umgestürzter Kleintransporter mit Pferdeanhänger sorgte für eine Vollsperrung auf der A28. © Jörn Hüneke/XOYO Film

Wie die Kreisfeuerwehr Oldenburg mitteilte, war der Pferdetransporter mit Anhänger auf der A28 in Richtung Oldenburg unterwegs.

Kurz vor der Abfahrt Kirchhatten (Niedersachsen) stürzte das Fahrzeug auf die Seite.

Der Fahrer konnte sich selbstständig nahezu unverletzt aus dem Kleintransporter befreien. Allerdings befanden sich noch zwei Pferde in dem Anhänger, so die Feuerwehr.

Zwei Tierärzte gaben den verängstigten Pferden Beruhigungsmittel, damit die Tiere in Sicherheit gebracht werden konnten.