Schwerer Unfall auf Landstraße mit vier Autos: Sechs Menschen zum Teil schwer verletzt

Bargstedt - Schwerer Unfall im Landkreis Stade! Am Mittwochnachmittag sind auf der Landstraße 124 in Bargstedt vier Autos ineinander gekracht, sechs Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Alles in Kürze

Die Straße glich nach einem Unfall im Landkreis Stade einem Trümmerfeld. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, war ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes C180 gegen 15.45 Uhr in Richtung Harsefeld unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort kam ihm ein Seat-Mii entgegen. Der 48-jährige Fahrer konnte zwar gerade noch ausweichen, kam anschließend aber ins Schleudern und stieß mit einem hinter dem Mercedes fahrenden Taxi zusammen.

Der Mercedes wiederum krachte frontal in einen Mercedes GLB AMG, der hinter dem Seat gefahren war. SUV und Mii kamen infolge der Zusammenstöße von der Straße ab und blieben völlig zerstört im Straßengraben liegen. Der unfallverursachende Mercedes sowie das Taxi blieben auf der Straße.

Der 22-jährige Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Ein zufällig anwesender Arzt hatte bereits Erste Hilfe geleistet. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen.