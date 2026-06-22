Schwerer Unfall: Radlader kommt von Straße ab und kippt um, Fahrer in Klinik

Stade - Heftiger Unfall in Niedersachsen : Am Montagnachmittag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz auf einer Windparkbaustelle in Stade-Bützfleth alarmiert.

Bei einem Arbeitsunfall in Niedersachsen kam ein Mann mit seinem Radlader von der Fahrbahn ab. © JOTO

Ein 31-jähriger Mann aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen war dort mit einem Radlader auf einem aufgeschütteten Wall unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Die Folge: Das schwere Baufahrzeug stürzte kurzerhand komplett um und kam auf der Seite zum Liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden.

Nach der Rettung übernahmen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes die weitere Versorgung und brachten den Verletzten in eine Klinik.