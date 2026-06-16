Heftiger Crash: Elektroauto kracht in Lkw
Bremerhaven - Heftiger Crash: Am Dienstagmorgen krachte ein Autofahrer frontal mit einem Lkw in Bremerhaven (Niedersachsen) zusammen. Dabei wurde der Mann in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.
Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 7.50 Uhr alarmiert, da eine Person nach einem Unfall in ihrem Auto in der Straße Am Seedeich im Fischereihafen eingeklemmt sei.
Beim Eintreffen vor Ort konnten die Feuerwehrleute sehen, dass ein Auto frontal gegen einen Lkw, der mit Asphalt beladen war, gekracht war. Zu dem Zeitpunkt hatte der 63-jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug eigenständig verlassen.
Der Mann erlitt leichte Verletzungen.
Im Gegensatz dazu war der 44-jährige Fahrer in seinem Elektroauto eingeklemmt und konnte sich nicht bewegen, da das Auto stark beschädigt wurde.
Die Feuerwehrleute befreiten den Mann mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Elektroauto. Während der Rettungsaktion wurde der Schwerverletzte die ganze Zeit über von einem Notarzt medizinisch versorgt.
Anschließend kam der schwer verletzte Autofahrer in ein Krankenhaus. Auch der leicht verletzte Lkw-Fahrer wurde in eine Klinik gebracht.
Nach dem Unfall: Elektroauto musste speziell geborgen werden
Da das verunfallte Fahrzeug ein Elektroauto war, hätte die Hochvollbatterie durch den Zusammenstoß beschädigt worden sein können, so die Feuerwehr. Deswegen mussten die Einsatzkräfte vor Ort vorsorglich besondere Sicherungsmaßnahmen treffen.
Nach den Rettungsarbeiten wurde das Auto in ein spezielles Berge- und Sicherungssystem für verunfallte Elektroautos gebracht, um so potenzielle Risiken, die durch die Batterie entstehen könnten, während des Weitertransports zu minimieren.
Aus beiden Fahrzeugen traten nach dem Unfall Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr verhinderte das weitere Ausbreiten der Flüssigkeiten. Im Anschluss wurde die Straße gereinigt.
Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße Am Seedeich für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Momentan ermittelt die Polizei zur Unfallursache.
Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven