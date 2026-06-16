Heftiger Crash: Elektroauto kracht in Lkw

Bremerhaven - Heftiger Crash: Am Dienstagmorgen krachte ein Autofahrer frontal mit einem Lkw in Bremerhaven ( Niedersachsen ) zusammen. Dabei wurde der Mann in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehrleute befreiten den Fahrer (44) aus dem stark demolierten Elektroauto. © Feuerwehr Bremerhaven

Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 7.50 Uhr alarmiert, da eine Person nach einem Unfall in ihrem Auto in der Straße Am Seedeich im Fischereihafen eingeklemmt sei.

Beim Eintreffen vor Ort konnten die Feuerwehrleute sehen, dass ein Auto frontal gegen einen Lkw, der mit Asphalt beladen war, gekracht war. Zu dem Zeitpunkt hatte der 63-jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug eigenständig verlassen.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Im Gegensatz dazu war der 44-jährige Fahrer in seinem Elektroauto eingeklemmt und konnte sich nicht bewegen, da das Auto stark beschädigt wurde.

Die Feuerwehrleute befreiten den Mann mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Elektroauto. Während der Rettungsaktion wurde der Schwerverletzte die ganze Zeit über von einem Notarzt medizinisch versorgt.

Anschließend kam der schwer verletzte Autofahrer in ein Krankenhaus. Auch der leicht verletzte Lkw-Fahrer wurde in eine Klinik gebracht.