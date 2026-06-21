Schwerer Unfall auf Landstraße: Mehrere Verletzte, darunter drei Kinder

Hollenstedt - Großeinsatz in Niedersachsen ! Am Sonntag sind bei einem Unfall mit drei Autos bei Hollenstedt im Landkreis Harburg acht Menschen teils schwer verletzt worden, darunter drei Kinder.

Auf der L141 bei Hollenstedt waren am Sonntag drei Autos in einen schweren Unfall verwickelt. © JOTO

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Harburg mit, dass sich der Crash gegen 15.30 Uhr auf der L141 zwischen Hollenstedt und Moisburg ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 58-Jähriger mit seinem Hyundai in Richtung Moisburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Porsche touchierte.

Der Porsche landete daraufhin im Graben, während der Hyundai noch mit einem E-Auto der Marke Leapmotor kollidierte. Dabei wurde der 58-Jährige schwer verletzt. Seine Beifahrerinnen - eine 52-jährige Frau und ein elfjähriges Mädchen - erlitten leichte Verletzungen.

In dem E-Auto saßen vier Insassen, die ebenfalls allesamt verletzt worden. Der Fahrer (46) zog sich schwere Verletzungen zu, während seine Beifahrerin (41) sowie zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren leicht verletzt wurden. Auch der Porsche-Fahrer (60) erlitt leichte Verletzungen.