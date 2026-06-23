Tragischer Unfall auf der Autobahn: Zwei Tote und mehrere Verletzte

Meppen/Lingen - Bei einem Unfall auf der A31 im Emsland sind zwei Menschen ums Leben gekommen!

Auf der A31 sind am Dienstag zwei Menschen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. © -/NWM-TV/dpa

Dies berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Weitere Menschen wurden demnach bei dem Unglück zwischen Meppen und Lingen in Fahrtrichtung Süden verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei den tödlich Verletzten um Arbeiter, die mit Fahrzeugen an einer Baustelle waren. Weitere Details wie etwa das Alter der Opfer waren zunächst unklar.

Dem Augenzeugen zufolge fuhr ein Lastwagen in ein Baustellenfahrzeug und in einen Transporter, der an der Baustelle stand. Trümmer liegen auf der Fahrbahn, mehrere Fahrzeuge sind stark beschädigt.

Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn, mehrere Krankenwagen sind im Einsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sichern die Unfallstelle.