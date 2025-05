Von VW überrollt: Mädchen nach Unfall schwer verletzt

Wesendorf - Im Landkreis Gifhorn kam es am Montagmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall : Eine Schülerin wurde schwer verletzt!

In Wesendorf wurde eine Schülerin (13) schwer verletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 8.30 Uhr stieg die 13 Jahre alte Schülerin an einer Bushaltestelle an der Kreuzung der Straße "Hasenberg" in Wesendorf (Niedersachsen) aus dem Auto ihrer Mutter und wollte die Straße überqueren.

Dabei wurde sie von einem VW Golf erfasst, teilte die Polizei Gifhorn mit. Der 30-jährige Autofahrer hatte noch eine Gefahrenbremsung hingelegt, einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern können.

Das Mädchen zog sich schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover gebracht werden.

Der Unfallfahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Sein Auto wurde abgeschleppt.