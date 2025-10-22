Verletzte und ein Toter bei Schießerei in Hannover: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Hannover - Bei einer Schießerei in Hannover sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mensch ist gestorben.

In Hannover fielen Schüsse, mehrere Menschen sind verletzt. © Moritz Frankenberg/dpa

"Tatsächlich wurde eine Person tödlich verletzt", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Identität sei noch unklar, mehrere Menschen seien verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind und wie viele Menschen betroffen sind, sei ebenso unklar.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei oder mehr Gruppen gegen 18.25 Uhr in Streit. "Es sind mehrere Schüsse gefallen", sagte die Sprecherin.

Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar, auch zur Anzahl und Art der Waffen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. "Aktuell laufen noch weitere Fahndungsmaßnahmen", teilte der Polizeisprecher mit. Ein Hubschrauber überfliege die Gegend.