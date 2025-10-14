1,2 Millionen Euro! Senior geht Betrügern auf den Leim und verliert gesamtes Vermögen

Aachen/Düsseldorf - Mit Kryptowährungen Geld verdienen wollte ein 86-jähriger Millionär aus dem Raum Aachen und investierte sein gesamtes Vermögen. Er geriet an Betrüger und verlor alles: 1,2 Millionen Euro Bargeld, Goldbarren und eine hochwertige Uhr.

Ein 86-jähriger Mann aus Aachen ist Betrügern mit Kryptowährung auf den Leim gegangen und hat sein gesamtes Vermögen verloren. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Das Landeskriminalamt (LKA) NRW berichtet von diesem besonders krassen Fall in seinem neuesten Lagebild Wirtschaftskriminalität für das Jahr 2024. Der Bericht lag der Deutschen Presse-Agentur dpa vorab vor.

"Cybertrading Fraud" wird das Phänomen genannt, zu deutsch etwa: Anlagebetrug im Internet. "Anlage- und Finanzierungsdelikte werden zunehmend über das Internet begangen", stellt der Bericht fest.

Die Täter könnten dabei von fast jedem Ort der Welt handeln und ihre Spuren weitestgehend verschleiern.

"Im Mittelpunkt stehen betrügerisch agierende Online-Trading-Plattformen, die ihre Leistungen aus dem Ausland über das Internet und soziale Medien bewerben."

Die nordrhein-westfälischen Polizeibehörden registrierten im vergangenen Jahr einen starken Anstieg der Fallzahlen, bei denen die Täterinnen und Täter außerhalb von Deutschland saßen. Fast 2900 sogenannte Auslandstaten und damit rund 900 mehr als 2023 wurden erfasst.