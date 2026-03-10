100 Haushalte nach Wasserrohrbrüchen ohne Trinkwasser
Von Ina Welter
Wuppertal - Nach zwei größeren Wasserrohrbrüchen in Wuppertal sind rund 100 Haushalte ohne Trinkwasser.
Für die betroffenen Anwohner in der Weststraße, Simonsstraße und Fröbelstraße im Stadtteil Elberfeld seien Wassertanks und Standrohre aufgestellt worden, teilten die Stadtwerke Wuppertal mit.
Wie lange die Wasserversorgung noch eingeschränkt ist, war demnach am Dienstagmorgen nicht absehbar.
Nach Angaben der Polizei sei die Simonstraße vorerst gesperrt worden – voraussichtlich werde die Sperrung noch für mehrere Wochen gelten.
Infolge der Wasserrohrbrüche seien Tausende Liter Wasser auf die Straßen gelaufen. Dadurch habe sich die Fahrbahndecke angehoben und Keller seien vollgelaufen, wie die Polizei mitteilte.
Auch Autos hätten entsprechend versetzt werden müssen. Die Ursache war zunächst unklar.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa