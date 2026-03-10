100 Haushalte nach Wasserrohrbrüchen ohne Trinkwasser

Wuppertal - Nach zwei größeren Wasserrohrbrüchen in Wuppertal sind rund 100 Haushalte ohne Trinkwasser.

Die Simonstraße in Wuppertal-Elberfeld musste für mehrere Wochen gesperrt werden. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Für die betroffenen Anwohner in der Weststraße, Simonsstraße und Fröbelstraße im Stadtteil Elberfeld seien Wassertanks und Standrohre aufgestellt worden, teilten die Stadtwerke Wuppertal mit.

Wie lange die Wasserversorgung noch eingeschränkt ist, war demnach am Dienstagmorgen nicht absehbar.

Nach Angaben der Polizei sei die Simonstraße vorerst gesperrt worden – voraussichtlich werde die Sperrung noch für mehrere Wochen gelten.