Übernahme geplant: Rheinische Post stärkt Position in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf - Die Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf will die Westfälische Medien Holding AG ("Westfälische Nachrichten", "Westfalen-Blatt") kaufen.

Die Rheinische Post Mediengruppe will die Westfälischen Nachrichten und das Westfalen-Blatt übernehmen. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Man habe eine Vereinbarung zur Übernahme sämtlicher Aktien getroffen, teilten die Unternehmen mit. Der Kauf stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt. Über Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die Rheinische Post Mediengruppe soll durch die Übernahme der Westfälischen Medien Holding AG (WMH) zur auflagenstärksten Tageszeitungs-Verlagsgruppe in Nordrhein-Westfalen aufsteigen.

"Vor allem im Digitalbereich bietet der neue, größere Verbund zusätzliche Wachstumspotenziale für alle WMH-Titel", hieß es in einer Mitteilung.

Die WMH gibt neben den "Westfälischen Nachrichten" in Münster und dem "Westfalen-Blatt" in Bielefeld auch die "Münstersche Zeitung", das "Westfälische Volksblatt" und die "Allgemeine Zeitung Coesfeld" heraus.