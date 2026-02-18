Alarm in Psychiatrie: SEK im Einsatz

Bedburg-Hau - Schwer bewaffnete Beamte im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau! Dort läuft seit Mittwochnachmittag in einer geschlossenen Psychiatrie ein SEK-Einsatz.

In der LVR-Klinik von Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) läuft ein SEK-Einsatz. © Guido Schulmann/tv-niederrhein/dpa

Wie BILD berichtet, soll es eine Bedrohungslage in der Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) geben. Mitarbeiter hätten sich im Gebäude verschanzt.

Anlass dafür sei ein Insasse gewesen, der das Personal kurz vor 15 Uhr mit einem Cuttermesser bedroht habe. Daraufhin sollen die Betroffenen in einen Schutzraum geflüchtet sein.

Ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Kleve erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Hintergründe noch offen sind. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

Dem Bericht zufolge sind mehrere Spezialeinsatzkommandos alarmiert worden. Ein Hubschrauber habe Elite-Polizisten zum Einsatzort gebracht.