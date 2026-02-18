Alarm in Psychiatrie: SEK im Einsatz
Bedburg-Hau - Schwer bewaffnete Beamte im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau! Dort läuft seit Mittwochnachmittag in einer geschlossenen Psychiatrie ein SEK-Einsatz.
Wie BILD berichtet, soll es eine Bedrohungslage in der Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) geben. Mitarbeiter hätten sich im Gebäude verschanzt.
Anlass dafür sei ein Insasse gewesen, der das Personal kurz vor 15 Uhr mit einem Cuttermesser bedroht habe. Daraufhin sollen die Betroffenen in einen Schutzraum geflüchtet sein.
Ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Kleve erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Hintergründe noch offen sind. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.
Dem Bericht zufolge sind mehrere Spezialeinsatzkommandos alarmiert worden. Ein Hubschrauber habe Elite-Polizisten zum Einsatzort gebracht.
Es ist nicht der erste Zwischenfall an der LVR-Klinik. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatten zwei Patienten randaliert und ein Feuer gelegt. Die Einrichtung für Straftäter mit Suchterkrankung oder schwerer seelischer Erkrankung ist daher entsprechend gesichert.
