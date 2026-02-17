Schock beim Karnevalszug: Frau gerät in Mönchengladbach unter Bus

Mönchengladbach - Beim Karnevalsumzug in Mönchengladbach ist eine Frau unter einen Bus geraten und verletzt worden.

Der Karnevalszug in Mönchengladbach wurde nach dem Unfall gestoppt und umgeleitet. (Symbolfoto) © © Julian Stratenschulte/dpa

Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage. Ihr Zustand sei "kritisch".

Nach Angaben des WDR soll es sich bei der Frau um eine Sicherheitskraft handeln, die den Zug begleitet hatte. Die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben über die Frau.

Zu dem Unfall sei es kurz nach 15.30 Uhr gekommen. Der Karnevalszug sei zunächst gestoppt und dann umgeleitet worden.