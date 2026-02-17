Rätselhafter Besuch: 98-Jährige verliert komplette Ersparnisse
Aachen - Ein dreister Schock-Anruf brachte eine 98-Jährige in Aachen um ihre gesamten Ersparnisse.
In der Nähe der Jülicher Straße klingelte am Montagabend gegen 19.45 Uhr das Telefon der 98-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung: ein Mann, der sich als Rechtsanwalt ausgab.
Laut Polizei klang seine Geschichte dramatisch. Ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, er und ein Kind lägen im Krankenhaus. Jetzt müsse dringend Geld her, sonst drohe Haft.
Die Seniorin geriet in Panik. Noch am selben Abend erschien ein Unbekannter an ihrer Wohnungstür und nahm über 10.000 Euro entgegen – ihre kompletten Ersparnisse.
Erst rund eine Stunde später wurde die Tochter der Frau misstrauisch und alarmierte die Polizei. Eine sofort gestartete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.
Die Polizei Aachen warnt vor der dreisten Masche: Betrüger geben sich als Anwälte oder Polizisten aus, erfinden schwere Unfälle von Angehörigen und setzen ihre Opfer mit Angst unter Druck, um hohe Geldsummen zu kassieren. Besonders ältere Menschen geraten ins Visier.
Der Rat der Polizei: ruhig bleiben, sofort auflegen, Angehörige kontaktieren und die 110 wählen. Außerdem sei es wichtig, über die Masche zu sprechen und andere somit aufzuklären.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa