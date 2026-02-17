Rätselhafter Besuch: 98-Jährige verliert komplette Ersparnisse

Aachen - Ein dreister Schock-Anruf brachte eine 98-Jährige in Aachen um ihre gesamten Ersparnisse.

Ein Unbekannter erschien am Abend an der Wohnung der Seniorin. Kurz darauf war ihr gesamtes Erspartes verschwunden. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

In der Nähe der Jülicher Straße klingelte am Montagabend gegen 19.45 Uhr das Telefon der 98-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung: ein Mann, der sich als Rechtsanwalt ausgab.

Laut Polizei klang seine Geschichte dramatisch. Ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, er und ein Kind lägen im Krankenhaus. Jetzt müsse dringend Geld her, sonst drohe Haft.

Die Seniorin geriet in Panik. Noch am selben Abend erschien ein Unbekannter an ihrer Wohnungstür und nahm über 10.000 Euro entgegen – ihre kompletten Ersparnisse.

Erst rund eine Stunde später wurde die Tochter der Frau misstrauisch und alarmierte die Polizei. Eine sofort gestartete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.