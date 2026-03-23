Apotheken-Streik in NRW: So kommst Du trotzdem an Medikamente

Zahlreiche Apotheken in NRW bleiben zum Wochenstart geschlossen, wie die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe erklärten. Notdienste sind erreichbar.

Von Claudia Irle-Utsch

Köln/Düsseldorf - Wer am Montag in Nordrhein-Westfalen eine Apotheke braucht, könnte vielerorts vor verschlossenen Türen stehen. Zahlreiche Apotheken bleiben zum Wochenstart geschlossen, wie die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe erklärten.

Zu Wochenbeginn bleiben zahlreiche Apotheken in NRW geschlossen. (Symbolbild)
Zu Wochenbeginn bleiben zahlreiche Apotheken in NRW geschlossen. (Symbolbild)  © Carsten Koall/dpa

Hintergrund ist ein bundesweiter Protesttag für höhere Vergütungen in der Branche.

Notdienste sollen demnach sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten an dringend benötigte Medikamente kommen.

Notdienstapotheken können über eine bundeseinheitliche kostenlose Rufnummer (0800 00 22 8 33) oder über das Internet (www.aponet.de/notdienstsuche) gefunden werden.

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In Düsseldorf und anderen Großstädten in Deutschland sind zentrale Kundgebungen geplant.

Der Protesttag findet am Montag in ganz Deutschland statt.
Der Protesttag findet am Montag in ganz Deutschland statt.  © Soeren Stache/dpa

Mit dem Protesttag wollen die Apotheker bei der Bundesregierung erneut Druck für eine seit Jahren ausgebliebene Honoraranhebung machen.

Titelfoto: Carsten Koall/dpa

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