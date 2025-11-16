Appell an Bundesregierung: CDU-Arbeitnehmer wollen AfD-Verbot prüfen

Kamen - Die Arbeitnehmer in der NRW- CDU (CDA NRW) haben sich auf ihrer Landestagung im nordrhein-westfälischen Kamen am Samstag dafür ausgesprochen, die Voraussetzungen für ein AfD -Verbot umfassend zu prüfen.

Der Arbeitnehmerflügel der NRW-CDU hatte am Samstag seine Landestagung in Kamen im Ruhrpott. © Jacob Schröter/dpa

Nach Angaben der Organisation richtet sich der Appell an Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung.

Auch der Ausschluss der Partei aus der staatlichen Parteienfinanzierung nach Artikel 21 Grundgesetz sei umfassend zu prüfen, orientiert an den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts.

Die Bundesregierung solle Bundestag und Bundesrat zeitnah einen Sachstandsbericht zu rechtlicher Bewertung, Beweislage und möglichem weiteren Vorgehen vorlegen.