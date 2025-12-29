Polizei sagt Silvester-Chaoten den Kampf an: NRW schickt mehr Kräfte auf die Straße

Düsseldorf - Im Vergleich zur Silvesternacht vor einem Jahr werden am Mittwoch mehr Polizeikräfte im Dienst sein.

Fast 8000 Polizisten sollen über den Jahreswechsel für Sicherheit auf den Straßen sorgen. © Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Demnach sollen in Nordrhein-Westfalen 7600 Beamte im Einsatz sein - 200 Einsatzkräfte mehr als 2024.

NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) rief zu einem friedlichen Jahreswechsel auf: "Halten Sie sich an die Spielregeln, lassen Sie alles bleiben, was gefährlich ist und Leute verletzen kann." Silvester sei "kein Freibrief für Gewalt und Zerstörungswut".

Wer randaliere oder Einsatzkräfte angreife, werde konsequent aus dem Verkehr gezogen. Die meisten Menschen gingen verantwortungsvoll mit Feuerwerk um, dort aber, wo Pyrotechnik zur Gefahr werde, greife die Polizei ein.

Feiern, Feuerwerk und volle Straßen stellten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in der Silvesternacht regelmäßig vor große Herausforderungen, hieß es. Neben Bränden, Unfällen und medizinischen Notfällen komme es immer wieder auch zu Einsätzen im Zusammenhang mit Alkohol und Pyrotechnik.