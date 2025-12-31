Böllerverbot und 7600 Polizisten: NRW rüstet sich für friedlichen Jahreswechsel

Köln/Düsseldorf - Mit lokalen Böllerverbotszonen und starker Polizeipräsenz rüstet sich Nordrhein-Westfalen für die Silvesternacht und hofft auf einen möglichst friedlichen Jahreswechsel.

Das Feuerwerk im Schatten des Kölner Doms ist seit Jahren ein beliebtes Fotomotiv zum Jahreswechsel. © Christophe Gateau/dpa

Vor allem in den Städten bereiten sich die Einsatzkräfte auf Großeinsätze vor. Das Polizeiaufgebot ist in diesem Jahr noch einmal aufgestockt worden auf landesweit 7600 Polizisten.

In mehreren großen Städten gelten Böllerverbotszonen. In Köln setzt die Stadt erneut auf eine große Zone in der Innenstadt, in der nicht geböllert werden darf.

Düsseldorf macht die Altstadt und Teile des Rheinufers zur böllerfreien Zone. Mehrere weitere Städte wie Aachen, Bielefeld, Bochum, Bottrop, Münster und Duisburg haben ebenfalls lokale Verbotszonen erlassen.

In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Altenheimen ist das Zünden von Feuerwerk ohnehin grundsätzlich verboten. Außerdem setzt die Polizei auf mobile Video-Überwachung.

NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) rief zu einem friedlichen Jahreswechsel auf: "Halten Sie sich an die Spielregeln, lassen Sie alles bleiben, was gefährlich ist und Leute verletzen kann." Silvester sei "kein Freibrief für Gewalt und Zerstörungswut".