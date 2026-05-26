Bahn greift durch: Alkoholverbot an mehreren NRW-Bahnhöfen
Von Carsten Linnhoff
Düsseldorf - Die Deutsche Bahn weitet das Alkoholverbot an Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen aus.
Nach Köln gilt es ab sofort auch in den Hauptbahnhöfen in Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund und Münster, wie die Bahn mitteilte.
Damit ist es an diesen Orten verboten, Alkohol zu trinken oder geöffnet mit sich zu führen.
Laut Bahn setzt das Unternehmen damit Wünsche von Reisenden und Besuchern sowie den eigenen Mitarbeitern um, die sich ein ruhigeres und sicheres Umfeld wünschen.
Umgesetzt werden soll das Verbot in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, die ab Ende Mai Schwerpunktkontrollen in den betroffenen Bahnhöfen durchführen will.
Bei Verstößen drohen Platzverweise und bei einer Wiederholung ein Hausverbot. Die Verbote gelten im gesamten Bahnhofsbereich, auch auf den Bahnsteigen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa