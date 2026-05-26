Bahn greift durch: Alkoholverbot an mehreren NRW-Bahnhöfen

Düsseldorf - Die Deutsche Bahn weitet das Alkoholverbot an Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen aus.

An mehreren Hauptbahnhöfen in NRW gilt ab sofort ein Alkoholverbot. Die Deutsche Bahn will damit für mehr Sicherheit und Ruhe sorgen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Köln gilt es ab sofort auch in den Hauptbahnhöfen in Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund und Münster, wie die Bahn mitteilte.

Damit ist es an diesen Orten verboten, Alkohol zu trinken oder geöffnet mit sich zu führen.

Laut Bahn setzt das Unternehmen damit Wünsche von Reisenden und Besuchern sowie den eigenen Mitarbeitern um, die sich ein ruhigeres und sicheres Umfeld wünschen.

Umgesetzt werden soll das Verbot in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, die ab Ende Mai Schwerpunktkontrollen in den betroffenen Bahnhöfen durchführen will.