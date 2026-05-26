Hohe Temperaturen sind schuld: In dieser Stadt wird das Trinkwasser knapp

Jülich - Die hohen Temperaturen hinterlassen erste Spuren! In Jülich (bei Köln ) wird das Trinkwasser knapp, sodass nun die Bevölkerung erste Maßnahmen ergreifen soll.

Die Bürgerinnen und Bürger in Jülich sind dazu aufgefordert, Wasser zu sparen, um genügen Trinkwasser zu sichern. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Auslöser für die Knappheit an Trinkwasser sind die hohen Temperaturen der vergangenen Tage, die den Wasserverbrauch signifikant erhöht haben, teilten die Stadtwerke mit.

Sie riefen die Bürger auf, fortan "sehr sparsam" mit dem Trinkwasser umzugehen. Auf das Wässern von Rasenflächen und das Befüllen von Pools solle verzichtet werden.

"Diese Maßnahmen sind unerlässlich, damit wir gerade bei den heißen Temperaturen ausreichend Trinkwasser zur Verfügung haben", heißt es auf der Website der Stadtwerke.

"Besonders in den Nachtstunden, in denen sich die Wasserspeicher normalerweise nachfüllen, hat sich der Verbrauch mehr als verdoppelt."