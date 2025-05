10.05.2025 16:33 7.535 Barrikaden gebaut und Möbel angezündet: 17 Patienten randalieren in Psychiatrie

In Nordrhein-Westfalen kam es am Samstag zu einem Großeinsatz in einer Psychiatrie.

Von Florentine Dame Bedburg-Hau - Mit einem Großeinsatz von Kräften und Spezialeinheiten hat die Polizei eine Randale in der forensischen LVR-Klinik in Bedburg-Hau am Niederrhein (NRW) aufgelöst. Unter Einsatz von zahlreichen Kräften und Spezialeinheiten hat die Polizei die Randale in der forensischen LVR-Klinik in Bedburg-Hau aufgelöst. Der Haupttäter (27) wurde festgenommen. © Christoph Reichwein/dpa Mehrere Störer hatten nach Angaben eines Polizeisprechers am Vormittag für eine "Sicherheitsstörung" gesorgt. Die Personen wurden mittlerweile unter Kontrolle gebracht, berichtete ein Sprecher der Beamten. Auch das Feuer in dem Gebäude konnte inzwischen gelöscht werden. Die Tätergruppe von insgesamt 17 Personen hatte sich laut Polizeiangaben beim Anblick des massiven Aufgebots an Einsatzkräften gestellt. Der Haupttäter, ein 27-jähriger Patient, wurde festgenommen. Demnach hatte der aggressiv randalierende 27-Jährige zuvor gegen 10.15 Uhr mehrere Mitstreiter gefunden, die sich mit ihm solidarisiert hätten. Sie sollen Barrikaden gebaut und Möbel angezündet haben. Nordrhein-Westfalen Bad Bunny spielt einzige Deutschland-Konzerte in NRW Unbeteiligte Patienten und Mitarbeiter flüchteten daraufhin in den umzäunten Außenbereich. Hinweise auf eine Geiselnahme gab es nicht. Aufstand in forensischer Klinik: Kein Insasse ausgebrochen In einer Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen kam es am Samstag zu einem Großeinsatz der Polizei. Auch eine Spezialeinheit war vor Ort. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa Neben Spezialeinheiten rückte am Samstag auch ein Hubschrauber aus. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Kräften des Justizvollzugs seien vor Ort, schilderte der Sprecher. Der Hintergrund des Geschehens blieb zunächst unklar. Mehrere Medien hatten zuvor über den Großalarm in der Psychiatrie berichtet. Ein Großteil der Insassen sei in den umzäunten Außenbereich der geschlossenen Klinik gebracht worden. Einen Ausbruch habe es nicht gegeben, für die Bevölkerung habe zudem zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, betonten ein Polizeisprecher. Nordrhein-Westfalen Kind (†14) auf Spielplatz erstochen: Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem (17) In der Einrichtung sind psychisch kranke Straftäter untergebracht. Erstmeldung um 13.14 Uhr; zuletzt aktualisiert um 16.33 Uhr.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa