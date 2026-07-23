Beethoven trifft Warhol: Bonner Museum zeigt ungewöhnliche Ausstellung

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Das Beethoven-Haus in Bonn verbindet in einer neuen Sonderausstellung Wiener Klassik mit New Yorker Pop-Art.

Von Jonas-Erik Schmidt

Bonn - Wiener Klassik trifft auf New Yorker Pop-Art: In einer neuen Sonderausstellung vereint das Beethoven-Haus in Bonn Komponist Ludwig van Beethoven und Künstler Andy Warhol.

Im Beethoven-Haus in Bonn ist ab sofort eine Sonderausstellung zu sehen, die Ludwig van Beethoven und Andy Warhol miteinander verbindet.
Im Beethoven-Haus in Bonn ist ab sofort eine Sonderausstellung zu sehen, die Ludwig van Beethoven und Andy Warhol miteinander verbindet.  © Wolf von Dewitz/dpa

Mehr als 100 Objekte sollen in der Schau zu sehen sein, wie das Haus nun ankündigte – darunter demnach auch bislang unveröffentlichte Arbeiten Warhols, etwa unbekannte Beethoven-Zeichnungen und Siebdrucke auf Leinwand.

Ein deutlicher Fokus soll auf den ikonischen Beethoven-Porträts liegen, die Warhol noch kurz vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 1987 anfertigte.

Auf "Basis intensiver Recherchen" werde erstmals die Entstehungsgeschichte der Werke gezeigt, so das Beethoven-Haus. Eine wichtige Rolle spielte der Galerist Hermann Wünsche, der Warhol mehrfach ins Rheinland holte.

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"Andy Warhol hat die weltweite Faszination für Beethoven in seinem ikonischen Porträt genial auf den Punkt gebracht", erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der Schirmherr der Ausstellung ist. "Es ist der perfekte Moment, diesem Porträt jetzt erstmals eine eigene Ausstellung zu widmen." 

Pop-Art-Ikone Andy Warhol (†58) steht im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung, die im Beethoven-Haus den Bogen zu Ludwig van Beethoven schlägt.
Pop-Art-Ikone Andy Warhol (†58) steht im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung, die im Beethoven-Haus den Bogen zu Ludwig van Beethoven schlägt.  © Horst Ossinger/dpa

Anlass ist der 200. Todestag von Ludwig van Beethoven und der 40. Todestag von Andy Warhol im Jahr 2027. Die Sonderausstellung kann vom 9. September 2026 bis zum 5. April 2027 mit der Eintrittskarte zum Museum des Beethoven-Hauses Bonn besichtigt werden.

Titelfoto: Wolf von Dewitz/dpa

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