Beethoven trifft Warhol: Bonner Museum zeigt ungewöhnliche Ausstellung

Bonn - Wiener Klassik trifft auf New Yorker Pop-Art: In einer neuen Sonderausstellung vereint das Beethoven-Haus in Bonn Komponist Ludwig van Beethoven und Künstler Andy Warhol.

Im Beethoven-Haus in Bonn ist ab sofort eine Sonderausstellung zu sehen, die Ludwig van Beethoven und Andy Warhol miteinander verbindet. © Wolf von Dewitz/dpa

Mehr als 100 Objekte sollen in der Schau zu sehen sein, wie das Haus nun ankündigte – darunter demnach auch bislang unveröffentlichte Arbeiten Warhols, etwa unbekannte Beethoven-Zeichnungen und Siebdrucke auf Leinwand.

Ein deutlicher Fokus soll auf den ikonischen Beethoven-Porträts liegen, die Warhol noch kurz vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 1987 anfertigte.

Auf "Basis intensiver Recherchen" werde erstmals die Entstehungsgeschichte der Werke gezeigt, so das Beethoven-Haus. Eine wichtige Rolle spielte der Galerist Hermann Wünsche, der Warhol mehrfach ins Rheinland holte.

"Andy Warhol hat die weltweite Faszination für Beethoven in seinem ikonischen Porträt genial auf den Punkt gebracht", erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der Schirmherr der Ausstellung ist. "Es ist der perfekte Moment, diesem Porträt jetzt erstmals eine eigene Ausstellung zu widmen."