Auf ehemaligem Militärgelände: NRW sichert sich Fläche für zweites Abschiebegefängnis

Mönchengladbach - Das Land NRW kommt dem geplanten zweiten Abschiebegefängnis einen Schritt näher: Mit dem Bund wurde jetzt ein Kaufvertrag über die benötigten Flächen auf dem ehemaligen Militärgelände JHQ in Mönchengladbach geschlossen.

Bislang gibt es in NRW nur eine Abschiebehaftanstalt in Büren bei Paderborn. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Das bestätigte ein Sprecher des landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Zuletzt hatte es Unsicherheit über die Flächen gegeben, weil der Bund das ehemalige Nato-Gelände eventuell selbst wieder militärisch nutzen will. NRW braucht aber ohnehin nur einen Teil der riesigen Fläche für die geplante Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA).

Anfang Juli wurde der Kaufvertrag laut BLB nun abgeschlossen, der Verwaltungsrat hat seine Zustimmung bereits erteilt. Jetzt muss auf der anderen Seite noch der Bundestag den Verkauf bestätigen.

"Zugleich bereitet die Stadt Mönchengladbach derzeit die Schaffung des Bauplanungsrechts von kommunaler Seite vor", sagte eine Sprecherin des NRW-Flüchtlingsministeriums. "Die hierzu erforderlichen Beschlussfassungen sind ab Herbst 2026 möglich." Gleichzeitig bereite der BLB nötige Ausschreibungen für den Neubau vor.