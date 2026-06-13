Besondere Einsatzorte: Hier sind in diesem Sommer deutsche Polizisten unterwegs

Mallorca/Warna - Mehr als 30 Polizisten haben in diesem Sommer zwei ganz besondere Einsatzorte im Ausland.

Auch in diesem Jahr sind deutsche Polizisten rund um die Schinkenstraße auf Mallorca unterwegs. © Oliver Auster/dpa

Sie sind laut Innenministerium unter anderem auf Mallorca (Spanien), in Nizza (Frankreich) und am Goldstrand (Bulgarien) unterwegs.

"Geplant sind 19 Einsätze in Spanien, elf in Frankreich und zwei in Bulgarien", so ein Sprecher des Innenministeriums. Die eingesetzten Polizisten sollen demnach die Sicherheitsbehörden vor Ort unterstützen "und stehen deutschen Urlauberinnen und Urlaubern als Ansprechpartner zur Verfügung."

Traditionell gehen Polizisten aus NRW zum Beispiel am Ballermann auf Mallorca mit spanischen Kollegen auf Streife, aber auch zum Beispiel in Pamplona oder in der Pilgerstadt Santiago de Compostela.

Die französischen Behörden bekommen NRW-Unterstützung in Paris, Avignon oder Nizza - aber auch auf Korsika. Zwei Beamte werden außerdem in die bulgarischen Touristenregionen Burgas und Warna entsandt.