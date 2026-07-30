RKI teilt Horror-Zahlen: Bis jetzt bereits fast 2300 Hitzetote in NRW

NRW - Wegen hoher Temperaturen sind in diesem Jahr bisher fast 2300 Menschen in Nordrhein-Westfalen nach Schätzung des RKI gestorben.

Bundesweit starben nach Schätzungen des RKI in diesem Jahr in etwa 9800 Menschen. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Das sind bereits jetzt mehr Hitzetote als in jedem der vollen Kalenderjahre seit 2016.

Die Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zum 19. Juli wird in NRW auf 2270 geschätzt, wie aus dem aktuellen RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität hervorgeht.

Bundesweit geht das RKI von 9800 Hitzetoten aus. Der Großteil der hitzebedingten Sterbefälle 2026 - bundesweit über 5000 - geht dem RKI-Bericht zufolge auf die heißen Tage in der zweiten Junihälfte zurück, als es bei der Hitzewelle zu Temperaturen um die 40 Grad kam.

Große Hitze ist besonders für ältere Menschen gefährlich.