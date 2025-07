15.07.2025 10:31 Flammen in Tiefgarage lösen Großeinsatz aus: Anwohner in Gefahr

Mehrere brennende Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Bonn haben in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Von Paul Schiffgens und Alina Eultgem Bonn - Mehrere brennende Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Bonn haben in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Alles in Kürze Flammen in Tiefgarage lösen Großeinsatz aus

Mehrere Fahrzeuge brennen in Bonn

44 Menschen evakuiert, niemand verletzt

Feuerwehr löscht Feuer nach kurzer Zeit

Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn Wie diese mitteilte, meldeten Anwohner den Brand gegen 2 Uhr in der Newtonstraße. Durch den Brandrauch war demnach auch das darüberliegende Gebäude gefährdet. 44 Menschen seien daher aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Verletzt wurde niemand. Glücklicherweise konnte das Feuer schon nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr gelöscht werden, wie es hieß. Zudem seien Tiefgarage und Gebäude von Rauch befreit worden. Danach konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache werde von der Polizei noch ermittelt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Bonn-Nordstadt und Beuel sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus Duisdorf, Lengsdorf, Endenich, Röttgen und Lannesdorf.



Titelfoto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn