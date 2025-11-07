Chaos auf Bahnstrecke nach Köln: Zug mit 182 Menschen evakuiert
Von Tamara Wegbahn
Neuss - Die Feuerwehr hat in Neuss einen Regionalzug mit 182 Menschen evakuiert. Dieser war auf der Strecke nach Köln liegen geblieben.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Neuss mitteilte, habe die Deutsche Bahn (DB) die Einsatzkräfte am Vormittag zur Unterstützung gerufen.
Demnach sei der Zug aufgrund eines Oberleitungsschadens liegen geblieben. Die Einsatzkräfte unterstützten Mitarbeiter der DB dabei, die Fahrgäste in einen weiteren Zug zu begleiten.
Er brachte die Menschen zurück nach Neuss und von dort konnten sie ihre Reise fortsetzen.
Im Rahmen des Oberleitungsschadens kam es laut dem Portal zuginfo.nrw auf zahlreichen Regionallinien rund um Neuss zu Verspätungen und Teilausfällen.
Die Reparatur sollte mindestens bis zum Nachmittag dauern. Die DB richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Wie es zu dem Oberleitungsschaden kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.
Titelfoto: Jan Ohmen/dpa