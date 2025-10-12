Chaotischer Ferienstart in NRW: Reisende müssen vereinzelt ohne Gepäck fliegen

Düsseldorf - An Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen in Düsseldorf ist es am ersten Ferienwochenende wiederholt zu technischen Problemen gekommen.

Im Abflug-Terminal des Flughafens Düsseldorf herrschte zu Beginn der Herbstferien großer Andrang © Roberto Pfeil/dpa

Schwierigkeiten habe am Sonntag die Gepäckförderanlage gemacht, teilte ein Sprecher des Flughafens mit.

Demnach hatte bereits am Samstagmorgen eine technische Störung zu Ausfällen der Anlage geführt. Beide Male hätten Techniker das Problem allerdings beheben können.

Durch die Störung mussten manche Reisende ohne ihr Gepäck fliegen. Laut Flughafen-Sprecher handelte es sich dabei allerdings um vereinzelte Gepäckstücke. "Sie werden von den jeweiligen Airlines so schnell wie möglich an die Zielorte der Reisenden nachgesandt." Der Flughafen bedaure die Unannehmlichkeiten.

Etwas Geduld müssten Reisende weiter haben, hieß es. "Da die Gepäckförderanlage und die Check-in-Prozesse nach einer Störung schrittweise wieder anlaufen, dauert es etwas, bis sich Nachlaufeffekte und Rückstaus vollständig auflösen", sagte der Sprecher.

Insgesamt seien die Abläufe im Terminal allerdings geordnet.