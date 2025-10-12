Chaotischer Ferienstart in NRW: Reisende müssen vereinzelt ohne Gepäck fliegen

An Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen in Düsseldorf ist es am ersten Ferienwochenende wiederholt zu technischen Problemen gekommen.

Von Rabea Gruber

Düsseldorf - An Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen in Düsseldorf ist es am ersten Ferienwochenende wiederholt zu technischen Problemen gekommen.

Im Abflug-Terminal des Flughafens Düsseldorf herrschte zu Beginn der Herbstferien großer Andrang
Im Abflug-Terminal des Flughafens Düsseldorf herrschte zu Beginn der Herbstferien großer Andrang  © Roberto Pfeil/dpa

Schwierigkeiten habe am Sonntag die Gepäckförderanlage gemacht, teilte ein Sprecher des Flughafens mit.

Demnach hatte bereits am Samstagmorgen eine technische Störung zu Ausfällen der Anlage geführt. Beide Male hätten Techniker das Problem allerdings beheben können.

Durch die Störung mussten manche Reisende ohne ihr Gepäck fliegen. Laut Flughafen-Sprecher handelte es sich dabei allerdings um vereinzelte Gepäckstücke. "Sie werden von den jeweiligen Airlines so schnell wie möglich an die Zielorte der Reisenden nachgesandt." Der Flughafen bedaure die Unannehmlichkeiten.

Wahlrevolution in NRW: 16-Jährige sollen bald bei Landtagswahlen wählen dürfen
Nordrhein-Westfalen Wahlrevolution in NRW: 16-Jährige sollen bald bei Landtagswahlen wählen dürfen

Etwas Geduld müssten Reisende weiter haben, hieß es. "Da die Gepäckförderanlage und die Check-in-Prozesse nach einer Störung schrittweise wieder anlaufen, dauert es etwas, bis sich Nachlaufeffekte und Rückstaus vollständig auflösen", sagte der Sprecher.

Insgesamt seien die Abläufe im Terminal allerdings geordnet.

Um dem tristen Herbstwetter in NRW über die Ferien zu entkommen, starteten an diesem Wochenende zahlreiche Menschen in ihren Herbsturlaub.
Um dem tristen Herbstwetter in NRW über die Ferien zu entkommen, starteten an diesem Wochenende zahlreiche Menschen in ihren Herbsturlaub.  © Roberto Pfeil/dpa

Flughafen hatte vor Verzögerungen gewarnt

Weitgehend reibungslos lief an beiden Tagen die Abfertigung vor den Sicherheitskontrollen. Die Wartezeit lag laut Flughafen auch am Sonntagnachmittag im Schnitt nur bei wenigen Minuten.

Der Flughafen hatte vorab darauf hingewiesen, dass es zu Verzögerungen kommen könne. Auf Anweisung der Bundespolizei werden ergänzende Anforderungen in der Fluggast- und Handgepäckkontrolle umgesetzt wie etwa häufigere Nachprüfungen einzelner Gepäckstücke. Reisende sollten dies berücksichtigen und rechtzeitig vor dem Abflug am Flughafen eintreffen, riet der Flughafen.

Erstmals kommt am Sonntag in Düsseldorf außerdem das neue elektronische Grenzsystem der EU zum Einsatz. Dieses soll das Passstempeln ablösen und die Ein- und Ausreise von Nicht-EU-Bürgern umfassend digital erfassen. Das Verfahren wird schrittweise eingeführt, nach Düsseldorf sollen weitere Flughäfen nachziehen.

In Düsseldorf werden nach Angaben des Flughafens am ersten Ferienwochenende etwa 255.000 Passagiere erwartet. In den gesamten Ferien sollen rund 1,3 Millionen Fluggäste abgefertigt werden.

Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: