A4-Pendler aufgepasst: Diese Auf- und Abfahrten sind jetzt nachts gesperrt

Bergisch Gladbach - Pendler aufgepasst: Auf der A4 Richtung Köln wird es in den kommenden Tagen wieder eng.

Die Bauarbeiten, die im Herbst 2023 starteten, sollen nun ein Ende finden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

In den Nächten von Montag (8. Dezember) bis Donnerstag (11. Dezember), jeweils von 19 bis 5 Uhr, werden gleich mehrere Stellen laut Autobahn GmbH dichtgemacht.

Betroffen sind die Auffahrt Bensberg, die Auf- und Ausfahrt Frankenforst sowie die Ausfahrt Refrath. Wer hier eigentlich rauf- oder runterwollte, muss einem Umleitungsweg mit rotem Punkt folgen.

Der Grund für das nächtliche Verkehrschaos: Die Strecke zwischen Köln-Merheim und Bergisch Gladbach-Bensberg ist in die Jahre gekommen und wird seit Längerem umfangreich saniert.

Seit Herbst 2023 laufen die Arbeiten, nun sollen sie endlich abgeschlossen werden.