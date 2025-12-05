A4-Pendler aufgepasst: Diese Auf- und Abfahrten sind jetzt nachts gesperrt
Bergisch Gladbach - Pendler aufgepasst: Auf der A4 Richtung Köln wird es in den kommenden Tagen wieder eng.
In den Nächten von Montag (8. Dezember) bis Donnerstag (11. Dezember), jeweils von 19 bis 5 Uhr, werden gleich mehrere Stellen laut Autobahn GmbH dichtgemacht.
Betroffen sind die Auffahrt Bensberg, die Auf- und Ausfahrt Frankenforst sowie die Ausfahrt Refrath. Wer hier eigentlich rauf- oder runterwollte, muss einem Umleitungsweg mit rotem Punkt folgen.
Der Grund für das nächtliche Verkehrschaos: Die Strecke zwischen Köln-Merheim und Bergisch Gladbach-Bensberg ist in die Jahre gekommen und wird seit Längerem umfangreich saniert.
Seit Herbst 2023 laufen die Arbeiten, nun sollen sie endlich abgeschlossen werden.
Während der nächtlichen Sperrungen wird die Baustellen-Verkehrsführung Stück für Stück weitgehend zurückgebaut.
Bis auf kleine Restarbeiten, die noch ausstehen, heißt es also für Autofahrer ab nächste Woche wieder: Freie Fahrt!
Titelfoto: Robert Michael/dpa