Drive-By auf Parkplatz: Mann nach Kopfschuss im Krankenhaus

Bielefeld - Auf einem Parkplatz in Bielefeld wurden am Wochenende Schüsse auf einen Transporter abgefeuert. Ein Mann wurde am Kopf verwundet.

Ein Projektil schlug in der Frontscheibe des Transporters ein. Einer der Insassen wurde am Kopf getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. © Christian Müller/dpa

Aus einem Mercedes heraus haben Angreifer vor einem Supermarkt im Stadtbezirk Stieghorst am Samstagabend auf einen Transporter geschossen. Anschließend düsten sowohl die Schützen als auch der Transporter davon.

Einer der Insassen des Transporters wurde kurz darauf mit einer Schusswunde am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Sonntag erklärten.

Der Mann musste operiert werden und schwebt nicht in Lebensgefahr.

Im Zuge der Ermittlungen der Mordkommission führte die Spur zu einem Tatverdächtigen.

Dieser konnte am frühen Sonntagmorgen durch Spezialkräfte festgenommen werden. Zum Zeitpunkt des Zugriffs befand sich der Mann als Beifahrer in einem Auto. Auch der Fahrer wurde festgenommen.

Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizei keine weiteren Angaben zu der Schussabgabe machen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Gewalttat dauern weiter an.