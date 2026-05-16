NRW-Landesregierung macht Ernst: Radfahrern droht Bußgeld bei Waldfahrten

Düsseldorf - Nicht mehr kreuz und quer: Das Radfahren im Wald soll in Nordrhein-Westfalen künftig nur auf Fahrwegen oder klar gekennzeichneten Trails erlaubt sein. Das sehe ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, zu dem Verbände in den kommenden Wochen Stellung nehmen könnten, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Das NRW-Landesministerium hat einen Gesetzentwurf herausgearbeitet, der strengere Regeln für Radfahrer vorsieht. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Damit könnte das neue Gesetz insbesondere Mountainbiker betreffen, die abseits der Wege Herausforderungen suchen. In der Vergangenheit sorgten vornehmlich illegale Rennstrecken sowie Eingriffe wie der Bau von Rampen und Aufschüttungen mitten im Wald mancherorts für Streit.

Der Gesetzentwurf sieht laut dem Ministeriumssprecher auch vor, dass für die Anlage von sogenannten Trails die Zustimmung des jeweiligen Waldbesitzers benötigt wird.

Das Radfahren im Wald solle stärker reglementiert werden zum Schutz der Natur. Ein sehr großer Teil der Menschen auf zwei Rädern verhalte sich in der Freizeit vorbildlich im Wald. Es gebe leider aber noch Einzelfälle, die für Schäden an Natur und Tieren im Wald sorgen.

"Wir erleben, dass Chaoten im Wald Schäden anrichten", sagte der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Im Fokus stehe bei der stärkeren Reglementierung ein aktiver Schutz des Waldbodens.

Das Befahren des Waldes mit Motorrädern, Mofas, Pedelecs und E-Scootern solle künftig sogar ausgeschlossen werden.