Düsseldorf-Marathon: Diese Routen sind am Sonntag dicht

Düsseldorf - Am Sonntag (26. April) wird Düsseldorf wieder zur Laufstrecke: Beim Uniper Düsseldorf Marathon gehen Tausende Teilnehmer an den Start - und das hat Folgen für den Verkehr.

Beim Düsseldorf-Marathon werden am Sonntag wieder tausende Läuferinnen und Läufer erwartet. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa

Das Spektakel beginnt um 9.45 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer, das Ziel ist die Untere Rheinwerft. Erwartet werden mehr als 22.000 Läufer und Läuferinnen.

Wie die Polizei mitteilt, werden deshalb schon in den frühen Morgenstunden (ca. 4 Uhr) zahlreiche Straßen gesperrt. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich also auf deutliche Einschränkungen einstellen.

Die Strecke des Marathons ist 42,2 Kilometer lang und führt durch fast alle wichtigen Stadtteile. Betroffen sind große Teile der Innenstadt sowie Pempelfort, Derendorf, Bilk als auch Oberkassel und Niederkassel.

Auch viele Parkhäuser in der Innenstadt sind zeitweise nur schwer oder gar nicht erreichbar. Deshalb wird empfohlen, am besten direkt auf Park-and-Ride-Plätze auszuweichen und mit Bus und Bahn weiterzufahren.