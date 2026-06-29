23-Jähriger durch Schuss lebensgefährlich verletzt: Tatwaffe verschwunden

Düsseldorf - Der Zustand des 23-Jährigen, der in Düsseldorf durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt worden war, hat sich nach einer Notoperation stabilisiert.

Nach einem Schuss auf einen 23-Jährigen in Düsseldorf ist die Tatwaffe verschwunden. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Die Tatwaffe sei aber weiter verschwunden, sagte Staatsanwalt Oliver Militzer auf Anfrage.

Die Tat hatte sich am späten Freitagabend ereignet. Unmittelbar nach den Schüssen, von denen eine Kugel den 23-Jährigen im Oberkörper traf, waren mehrere Menschen vom Tatort, eine Wohnung in der Düsseldorfer Klosterstraße, geflüchtet.

Zu den Hintergründen hielt sich der Staatsanwalt aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Ebenso wollte er nicht verraten, ob die Mordkommission nach namentlich bekannten Verdächtigen fahndet.

Der 23-jährige Deutsche war zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.