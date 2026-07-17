17.07.2026 10:35 Rheinkirmes in Düsseldorf geht los: Das ist neu in diesem Jahr

Die Rheinkirmes in Düsseldorf gibt es mittlerweile seit mehr als 100 Jahren auf der Festwiese. Was es diesmal an Neuheiten zu entdecken gibt.

Von Celine Frohnapfel Düsseldorf - Die Rheinkirmes feiert mit Start in die Kirmessaison 125 Jahre Jubiläum auf der Rheinwiese. Das Volksfest bietet immer noch Neuheiten: Der Veranstalter verspricht in diesem Jahr rund 30 neue Angebote.

Die Rheinkirmes in Düsseldorf gehört mit über vier Millionen Besuchern zu den größten Volksfesten in Deutschland. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa Darunter seien kulinarische Neuheiten wie der Kaiserschmarrn-Stand oder vegetarische und vegane Imbisse. Die Besucher könnten sich aber auch auf neue Fahr- und Laufgeschäfte freuen. Die Rheinkirmes gehört mit rund vier Millionen erwarteten Besuchern zu den größten Volksfesten in Deutschland. Veranstalter ist der über 700 Jahre alte St.-Sebastianus-Schützenverein. In diesem Jahr öffnen die zahlreichen Fahrgeschäfte und Festzelte vom 17. bis 26. Juli. An den zehn Kirmestagen präsentieren mehr als 300 Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Festzelte auf der linken Rheinseite direkt gegenüber der Düsseldorfer Altstadt. Düsseldorf Milliardenschwere neue Oper: Stadt Düsseldorf zieht Reißleine Unerwartete Richtungswechsel mit Laser- und Feuereffekten - das verspricht das neue Fahrgeschäft "Invader" des Schaustellers Marvin Dreßen aus Mönchengladbach. Auf der diesjährigen Rheinkirmes feiert es seine Premiere. Pro Fahrt können 32 Fahrgäste in den offenen Gondeln Platz nehmen. Laut Veranstalter sind die rund dreiminütigen Runden zwar schnell, aber auch magenfreundlich.

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