Drama kurz vor Landeanflug: Airbus aus Düsseldorf entgeht wohl nur knapp einer Katastrophe

Düsseldorf/London - Sind bis zu 180 Passagiere Anfang Juli nur knapp einer Flugzeug-Katastrophe entgangen? Medienberichten zufolge gab es auf dem Flug BA919 von Düsseldorf nach London-Heathrow Komplikationen.

Auf dem Flug BA919 von Düsseldorf nach London-Heathrow soll es beinahe zu einer Katastrophe gekommen sein. © IMAGO / Alexander Ludger

Denn wie die britische Zeitung "The Standard" jetzt berichtet, habe sich der Vorfall am 6. Juli beim Landeanflug über dem Londoner Finanzviertel Canary Wharf ereignet.

Demnach sei es im Cockpit des Airbus A320 zu einer gefährlichen Situation gekommen, als eines der Luftdatensysteme des Flugzeugs ausgefallen sei.

Daraufhin soll der Copilot falsch reagiert haben, sodass der Kapitän eingegriffen habe, um Schlimmeres zu verhindern.

Wie die britischen Medien weiter schreiben, soll das Flugzeug der Gesellschaft "British Airways" dadurch in einen sogenannten Strömungsabriss geraten sein.

Inzwischen hat die britische Untersuchungsbehörde für Flugunfälle (Air Accidents Investigation Branch) die Ermittlungen aufgenommen.

"Wir arbeiten mit der AAIB bei der Untersuchung zusammen und können aufgrund rechtlicher Vorgaben derzeit keine weitere Stellungnahme abgeben", erklärt ein Sprecher von British Airways gegenüber TAG24.